Altofonte, nuovo caso di contagio da Covid19, è un’infermiera di Villa Maria Eleonora

ALTOFONTE – Salgono a 2 i casi di contagio ad Altofonte. Dopo quello di un uomo, reso noto alcune settimane fa dal sindaco Angela De Luca, arriva un secondo caso. Si tratta di un’infermeria impiegata presso villa Maria Eleonora, la clinica palermitana che è salita alle cronache per l’elevato numero di contagi riscontrati.

L’infermiera, che si trova in buone condizioni di salute, si trova in quarantena, insieme a marito e figlia che comunque sono risultati negativi al tampone.

Anche i familiari dell’altro uomo contagiato sono risultati negativi al tampone, e stanno tutti bene. L’uomo è in attesa del secondo tampone. Se dovesse essere negativo potrebbe uscire dalla quarantena.

“Purtroppo la macchina sanitaria si muove con estrema difficoltà – spiega sul suo profilo Facebook il sindaco del comune, Angela De Luca -, sia per fare i tamponi, sia per comunicare i risultati. Molti concittadini, provenienti da altri comuni, restano in quarantena per questo motivo. Solo alcuni hanno ricevuto comunicazione di esito negativo al tampone e pertanto sono usciti dalla quarantena. Occorre continuare a rispettare le disposizioni restrittive che sono tutt’ora in atto, ma vi invito a non creare inutili allarmismi”.