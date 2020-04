Mario Caputo (FI): “Destinare il CRES ad attività turistiche ricettive, la regione è pronta”

MONREALE – Era il 27 gennaio 2015 quando il responsabile dell’Ufficio patrimonio della Regione siciliana Marcello Cascino consegnò le chiavi del C.R.E.S. all’allora sindaco di Monreale Piero Capizzi. L’edificio ospitava prima il Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia, e allora i due enti stipularono un contratto di comodato d’uso.

Circa un anno fa l’ex sindaco Piero Capizzi spiegò che l’investimento necessario a rendere nuovamente operativa la struttura era eccessivo per le casse del comune, ragion per cui l’amministrazione comunicò alla Regione l’intenzione di restituire l’immobile.

“Per salvare l’immobile che fino a poco tempo fa ha ospitato il Centro per le attività elettroniche in Sicilia, dallo attuale stato di abbandono e di continua vandalizzazione, l’unica soluzione é di aderire alla richiesta già formulata dalla Regione Sicilia all’Amministrazione Comunale per dare una nuova e diversa destinazione urbanistica alla struttura, per consentire così alla Regione di finalizzare l’utilizzo dell’immobile ad attività turistiche e ricettive”.

Mario Caputo, il deputato regionale di Forza Italia e componente della commissione parlamentare Attività Produttive, entra nel merito di quello che è divenuto l’emblema di una cattiva gestione di un bene pubblico.

“Il Cres, in questi anni, é stato vandalizzato, oggetto di furti e danneggiamenti – ha precisato Mario Caputo – al punto tale che é intervenuta la Regione per riprendere il possesso dell’immobile che dopo il fallimento della società Cres era stato assegnato in comodato d’uso all’Amministrazione comunale. Il Comune non ha ritenuto di utilizzarlo per uffici comunali – ha sottolineato Mario Caputo -, ho chiesto l’intervento dell’Assessore all’Economia Gaetano Armao, che ha rappresentato la immediata disponibilità a intervenire per la valorizzazione dell’immobile, dopo che il Comune avrà provveduto ad approvato la nuova destinazione urbanistica”.

“L’immobile – prosegue Caputo – potrebbe essere trasformato o ristrutturato dalla Regione per finalità ricettive, anche in sinergia con il Comune, oppure consentire ad operatori turistici od albergatori, attraverso la vendita, di creare una grande attività turistica che darebbe lavoro e ulteriore sviluppo al territorio comunale”.

Subito dopo il varo della finanziaria regionale – ha concluso Mario Caputo – incontrerò il Sindaco e il dirigente dell’area tecnica al fine di valutare in sinergia le iniziative da adottare”.

Caputo afferma che già tempo fa era stata formulata apposita richiesta al Comune di Monreale dal Governo della Regione.

LEGGI ANCHE: