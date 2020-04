Cambiano le nostre abitudini ma il malcostume dei furbetti del sacchetto rimane

Ripuliti metri e metri di discarica in via Linea Ferrata

Il Covid19 ha cambiato la nostra vita. Abbiamo dovuto rivedere le nostre abitudini adattandoci al contesto che stiamo vivendo. Ma ci sono delle cose che nonostante tutto non cambiano. Come il malcostume di gettare i rifiuti per strada, purtroppo l’inciviltà c’era e continua ad esserci.

C’è gente che continua a utilizzare zone del territorio, soprattutto quelle periferiche, come contenitori dei rifiuti. Contribuendo alla creazione di discariche a cielo aperto. Oltre essere illegale è uno sfregio al decoro urbano e un danno ambientale che nel tempo si ritorcerà contro le persone.

Ripulita oggi via Linea Ferrata, nei pressi della galleria era presente un cumulo di rifiuti. Nei giorni scorsi gli operatori della New System Service hanno bonificata la discarica in via Pezzingoli. Metri e metri di rifiuti ai margini della carreggiata sono stati rimossi con l’utilizzo della ruspa.

Un altro posto che da anni subisce il disprezzo delle persone è via Pg19 in località Giacalone. In quel luogo da tempo, ormai, vengono gettati rifiuti di ogni genere, anche quelli più pericolosi per la salute.