Monreale, Nicola Giacopelli confermato delegato territoriale per la CISL

MONREALE – Il dirigente sindacale Nicola Giacopelli è stato confermato come “delegato territoriale” accreditato per la contrattazione aziendale all’interno del Comune di Monreale.

L’ufficialità è arrivata al sindaco Alberto Arcidiacono e al segretario generale Francesco Fragale da parte del segretario provinciale della Cisl-Funzione Pubblica, Margherita Amiri.

Un ruolo di alta responsabilità per Giacopelli, da anni impegnato sul fronte sindacale in tutela dei dipendenti del comune. Tra le tante battaglie condotte non si può non ricordare quelle per la stabilizzazione dei precari del comune. Una chimera che per tanti è divenuta realtà.

“La segreteria provinciale della Cisl-FP – afferma Giacopelli – mi ha ancora una volta attribuito questo incarico, che intendo continuare a svolgere con passione, dedizione ed entusiasmo: si tratta di una funzione di responsabilità, che va esercitata in ogni circostanza con equilibrio e saggezza. Cercherò di essere all’altezza del compito, tenendo sempre presenti gli illuminanti insegnamenti del mio grande ‘maestro sindacale’ Gigi Caracausi, prematuramente scomparso proprio ieri: a lui devo tanto e di lui non mi dimenticherò mai”.