Al Navarra in arrivo 29 iPad e 3 notebook. I dispositivi destinati agli alunni di Pioppo, Villaciambra e San Martino

Nelle segreterie dell’Istituto monrealese sono arrivate 100 richieste per dispositivi e 81 per sim dati

Gli insegnanti e gli alunni per mantenere i contatti e portare avanti il programma scolastico si sono dovuti affidare alla tecnologia che sta accorciando le distanze. L’Italia, infatti, non era preparata per la cosiddetta ‘DAD’ (Didattica a Distanza) e per digitalizzare le scuole si stanno acquistando dispositivi che verranno consegnati in comodato d’uso agli studenti meno abbienti.

Nell’arco di un mese si sono fatti dei passi in avanti sotto l’aspetto tecnologico e la scuola avrà l’opportunità di trasformare questa crisi sanitaria in un’opportunità.

Le scuole monrealesi si sono attivate per raccogliere il bisogno tra le famiglie e gli studenti in difficoltà. L’Ics Margherita di Navarra che fa capo alle frazioni di San Martino, Villaciambra e Pioppo ha ricevuto dal Miur un finanziamento di 13.458 euro. Della somma 11.215 euro sono stati destinati all’acquisto di 22 iPad e 3 notebook e 50 sim per la connessione internet. I dispositivi dovrebbero arrivare tra una decina di giorni e saranno consegnati in comodato d’uso. Mentre 1.495 euro saranno investiti nella piattaforma e in strumenti digitali (o per potenziare quelli già in dotazione) soprattutto nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone diversamente abili. I restanti 748 euro serviranno per formare il personale scolastico per la didattica a distanza.

Nelle segreterie sono pervenute 100 richieste per dispositivi e 81 per sim dati. L’istituto provvederà alla consegna rispettando precisi criteri. La precedenza sarà data ai bambini disabili, agli alunni della terza classe secondaria di primo grado che devono espletare l’esame, e alle famiglie con più figli impegnati nella didattica a distanza. All’inizio dell’emergenza Covid19 la direttrice Patrizia Roccamatisi ha provveduto a mettere a disposizione degli alunni in difficoltà i PC presenti nei plessi scolastici.

La scuola monrealese aveva anche fatto richiesta di un finanziamento regionale di 2.500 euro, con la somma sono stati acquistati 7 Ipad che arriveranno in settimana. La scelta dell’acquisto dell’Ipad – ha spiegato la dirigente scolastica – è dovuta al progetto Ischool. L’iniziativa permetterà, quando si tornerà a scuola, di lasciare lo zaino a casa e studiare con il supporto del dispositivo.