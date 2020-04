A Monreale solo un caso di Covid19, Arcidiacono guarda al post epidemia: “Rinasceremo”

“Monreale tornerà a rivivere, tornerà il turismo e attiveremo da subito un dialogo con le realtà del tessuto economico per affrontare da subito la crisi economica che sta colpendo il territorio”. Lo ha detto Alberto Arcidiacono nel corso della trasmissione andata in onda sulla pagina Facebook di BlogSicilia, Diretta “InSicilia”, condotta dal palermitano Massimo Minutella.

Il primo cittadino monrealese ha confermato che a Monreale “il fenomeno Coronavirus è abbastanza contenuto” e che fino ad oggi l’unico caso acclarato di Coronavirus riguarda una persona di San Martino delle Scale che lavora nella Rsa di Villafrati.

Arcidiacono ha affrontato anche il tema degli aiuti economici destinati alle famiglie in difficoltà. “A Monreale è arrivata una prima trance dallo Stato di 365 mila euro – ha detto il sindaco – e con queste somme ci siamo subito attivati e distribuito gli aiuti attraverso dei buoni spesa. Tutti i cittadini che ne hanno fatto richiesta li stanno ricevendo in queste ore. Altri 230 mila euro arriveranno dalla Regione”.

Secondo il sindaco normanno si tratta di “un aiuto economico non indifferente”, soprattutto da parte della Regione che per Monreale ha destinato in tutto circa 800 mila euro. “Cercheremo nel più breve tempo possibili di stare vicino a chi sta vivendo un momento drammatico. Il tessuto sociale ha bisogno di concretezza negli aiuti”.

Il sindaco ha anche affrontato un altro dramma che coinvolge la città: lo stop agli arrivi dei turisti. “Dopo l’emergenza – ha affermato Arcidiacono – organizzeremo un tavolo tecnico, coinvolgendo tutte le realtà monrealesi per poter riattivare il tessuto economico valorizzando il nostro patrimonio monumentale e tentando di ritornare alla normalità. Sarà un lavoro certosino. È chiaro che sarà come svegliarsi da un brutto incubo, ci vorrà del tempo per ristabilire degli equilibri di prime e per questo dovremo da subito guardare al futuro”.