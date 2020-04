Monreale, uova pasquali in arrivo anche nelle contrade più distanti

MONREALE – Arrivano in redazione diverse segnalazioni da parte di famiglie che non hanno ancora ricevuto l’uovo pasquale per il proprio bimbo. Ma dall’amministrazione assicurano che anche oggi, giorno di Pasqua, e se necessario anche martedì, si continuerà per fare avere a tutti le uova tanto attese.

Sono 2.600 i dolci di cioccolato che l’amministrazione sta donando ai bambini degli asili e delle scuole elementari di Monreale. Un gesto molto apprezzato dalle famiglie e soprattutto dai bambini, in un momento in cui si trovano relegati in casa.

I volontari della Protezione Civile e della Proloco di Monreale, assieme al sindaco Arcidiacono, agli assessori, a tutti i consiglieri si sono messi in movimento in prima persona in questo nobile gesto.

Questa mattina anche i Carabinieri di Monreale sono scesi in campo, portando il dono alle famiglie più bisognose.

Le uova sono state donate in gran parte dalla società ERG, mentre 250 sono giunte dall’associazione Rocco Campanella. Ma anche donazioni sono giunte da privati che hanno preferito rimanere nell’anonimato. In un caso, un cittadino, molto conosciuto in paese ma che preferisce non rendere nota la sua identità, ha destinato la propria pensione di aprile ad opere di beneficenza: ”Uno stipendio non fa impoverire, al contrario, arricchisce in solidarietà verso il prossimo”.