Pasqua senza assembramenti, a Palermo volano i droni

Droni in volo a Palermo contro gli spostamenti e gli assembramenti non consentiti nei giorni di Pasqua e Pasquetta per il rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus. A utilizzare i nuovi occhi digitali in volo sarà la polizia municipale, che oggi ha svolto una dimostrazione sul prato del Foro Italico. Il dispiegamento a Palermo e provincia delle forze dell’ordine sarà enorme.

Sono tre i droni acquistati dal Comune e dati in uso al corpo di polizia municipale che voleranno a Palermo per il controllo degli spostamenti. “Erano stati acquistati per contrastare le discariche abusive e l’edilizia non regolare – spiega il comandante della polizia municipale, Vincenzo Messina- ma visto il momento che stiamo attraversando il ministero dell’Interno e l’Enac ci hanno autorizzato a questo tipo di utilizzo”.

Il più grande dei tre, un ‘Phantom’, volerà fino a un massimo di 70 metri di altezza e ha un’autonomia di circa venti minuti. L’obiettivo è quello di presidiare al meglio le strade della città, soprattutto nei giorni delle festività pasquali. “Sarà un valido strumento per individuare quei casi in cui si concretizzano eventuali momenti di aggregazione – evidenzia Messina- consentendoci di utilizzare al meglio le pattuglie in città, che si sposteranno in base alle segnalazioni dei colleghi che manovrano i droni”. Alla polizia municipale e’ giunto il ringraziamento del sindaco, Leoluca Orlando, “perché con i suoi droni- ha affermato – ci ricorda il dovere morale e giuridico di restare a casa”.

A Palermo e provincia scatterà la task force di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finzanza e Polizia locale. Saranno presidiate le via di entrata e uscita dei centri abitati. Numerosi saranno i posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Controlli anche dall’alto tramite gli elicotteri.