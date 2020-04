Donate 350 uova di Pasqua ai bambini di Balestrate

BALESTRATE – Dolce sorpresa per i bambini di Balestrate che oggi si sono visti recapitare l’uovo di Pasqua a casa. Un gesto inatteso che è arrivato dal sindaco del comune nel palermitano.

“Il mio regalo per i bambini di Balestrate – ha detto Vito Rizzo -sarà una Pasqua particolare ma a nessun bambino dovrà mancare il sorriso”. Il primo cittadino ha acquistato 350 uova per i bambini di Balestrate. Per evitare qualsiasi tipo di assembramento il dono è stato consegnato casa per casa. Insieme alla Protezione civile, il sindaco ha portato il regalo ai bambini della scuola materna e della scuola elementare.