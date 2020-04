Maria Eleonora Hospital, salgono a 18 i positivi al Covid-19

I dirigenti del Maria Eleonora Hospital di Palermo hanno comunicato che sono risultati positivi altri 11 pazienti al covid-19.

Questa mattina erano stati trovati i primi sette. Adesso gli esiti dei nuovi tamponi hanno portato i positivi a 18. La più grave è una donna di 73 anni che è stata trasportata all’ospedale Covid di Partinico.

La struttura, situata in Viale Regione Siciliana, è stata totalmente blindata e i medici e operatori che non erano di turno sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa. L’ospedale di Alta Specialità nel settore della Cardiologia ha chiesto all’Asp che i pazienti vengano trasferiti in un ospedale Covid nelle prossime ore.

In allerta anche gli edifici e i quartieri siti attorno alla clinica che sorge in viale regione siciliana, dato che è stata considerata come focolaio attivo.

“A seguito di accertamenti effettuati su tutti i pazienti ricoverati presso la struttura, dai risultati appena pervenuti, sono risultati positivi a Covid-19 ulteriori 12 pazienti, si legge in una nota del centro.

La Struttura è in attesa di ricevere nella giornata di domani i relativi referti ufficiali. Il Maria Eleonora Hospital ha fatto richiesta, come da Direttiva, di trasferire in tempi rapidi i pazienti positivi in un Ospedale Covid.