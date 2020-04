Controlli Covid19, la Guardia di Finanza sequestra oltre 19.000 flaconi di gel igienizzante

Sono stati posti sotto sequestro penale, presso un minimarket nel comune di Trabia, 15 flaconi di prodotto igienizzante per mani con etichette con diciture ingannevoli circa la provenienza del prodotto.

I Finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, impegnati nei controlli sul rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno ricostruito la filiera commerciale attraverso le fatture d’acquisto. Secondo l’indagine, un’impresa di commercio all’ingrosso di prodotti per la persona e per la casa, con sede in Ficarazzi, prima stoccava e poi distribuiva al dettaglio numerosi prodotti di saponi igienizzanti.

19.000 flaconi di gel igienizzante (da circa 100 ml) venduti senza alcuna etichetta sono stati sottoposti al sequestro amministrativo. Si trattava di prodotti tutti potenzialmente pericolosi in quanto non presentavano alcuna indicazione del produttore, dell’origine, data di scadenza e precauzioni d’uso, in contrasto alle normative comunitarie ed alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (D.lgs. n. 204 del 2015).

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci mentre al titolare dell’azienda distributrice è stata contestata la violazione del regolamento comunitario, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30.000 euro.