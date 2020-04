Aumenta la tua sicurezza e autostima in ufficio: 5 consigli

Capita di non riuscire a dare il massimo sul posto di lavoro e non mostrare le tue potenzialità per via di insicurezza e timidezza. Ci sono però alcuni consigli che ti aiutano a migliorare e accrescere la tua autostima anche sul posto di lavoro per riuscire a dare il massimo e salire di grado.

Ecco dunque la top 5 dei consigli per aumentare l’autostima.

Un atteggiamento positivo

Per aumentare la sicurezza lavoro assume un atteggiamento positivo e propositivo. Anche quando una giornata no, cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno e trovare ugualmente dei lati positivi in ogni situazione, comprese quelle avverse. Non farti scoraggiare e guidare dl tuo cattivo umore ma entra in ufficio con il sorriso per metterti nella prospettiva giusta. Diventerai un punto di riferimento anche per i tuoi colleghi che cercheranno a loro volta di essere positivi per perseguire gli obiettivi aziendali in team.

Fai autocritica

Se vuoi diventare più sicuro sul posto di lavoro, fai un bilancio e autocritica. Evidenzia i tuoi punti di forza e lavora su quelli di debolezza. Potrebbe essere utile scrivere quali sono gli aspetti da migliorare in ufficio per arrivare alla meta. Molti trovano di aiuto anche aggiungere dei post-it con frasi motivazionali sulla postazione al lavoro per accrescere l’autostima. Essere consapevoli dei tuoi pregi e dei tuoi limiti è già di per sé un vantaggio da non sottovalutare così facilmente.

Cosa dire e come

Un aspetto molto importante per valorizzare la tua figura professionale è fare più attenzione a che cosa dici e anche come lo comunichi. Per una comunicazione efficace, evidenzia i punti positivi dando poi qualcosa in più. Per esempio, potresti dire che per scegliere l’aspirapolvere non basta confrontare i watt ma anche altre caratteristiche. In questo modo, non svilisci ciò che è stato detto dagli altri in precedenza e aggiungi un tuo pensiero per risolvere il problema in questione. Usa frasi decise, cura anche la postura e il linguaggio del corpo per esprimere sicurezza.

Fai una lista

Essere consapevole degli obiettivi da raggiungere ogni giorno, ti rende più fiducioso e ti fa credere di più nelle tue capacità. Quando depenni una voce dalla lista, la tua autostima si accresce. Inoltre, è un ottimo stratagemma per migliorare l’organizzazione e la produttività sul posto di lavoro. Difatti, facendo un bilancio di fine giornata, ti prospetti già al giorno successivo senza perdere tempo quando arrivi in ufficio perché hai già un quadro chiaro da seguire.

Sicuro ma non arrogante

La sicurezza e la fiducia in sé stessi sono importantissime ma non devi mai essere arrogante. Sii consapevole dei tuoi punti di forza e abilità senza sbandierarli ai quattro venti. Agire da persona sicura, ti fa diventare una persona più sicura senza però dimenticarti gli altri colleghi perciò riconosci sempre I valori e le buone del team. Impegnati sul lavoro non vuol dire snobbare e scavalcare gli altri ma fare il tuo lavoro al meglio lavorando sulla tua persona e sul tuo atteggiamento in ufficio.