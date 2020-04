Ad Altofonte c’è il primo contagio di Coronavirus

Ad Altofonte il primo contagio da Coronavirus. Lo ha confermato in una nota il sindaco Angela De Luca. “Purtroppo, devo comunicarvi prontamente, prima che diventi gossip di paese, che anche ad Altofonte abbiamo il primo caso di Covid”.

Si tratta, spiega la prima cittadina di Altofonte, di un cittadino che è in quarantena da giorno 15 marzo, perché proveniente da altra località e quindi non ha avuto modo di avere contatti con la popolazione locale. “L’ho appena sentito, per fortuna sta bene, e stanno bene anche i familiari in attesa del primo tampone”.

“Questo ci fa capire che da oggi dobbiamo ancora di più restare a casa e quando siamo costretti ad uscire, prendere tutte le precauzioni possibili. La situazione è molta seria, e forse qualcuno non l’ha ancora capito”.