A Pasqua e Pasquetta bel tempo su tutta l’Isola

Sulla Sicilia nelle prossime ore continuerà la fase primaverile grazie al rinforzo dell’Anticiclone proveniente dall’Europa Centrale, che garantirà tempo stabile e soleggiato accompagnato da un sensibile rialzo termico.

Solo delle nubi potrebbero formarsi sui rilievi dell’entroterra e su alcune zone della provincia di Palermo.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà

Pasqua, domenica 12. Tempo nel complesso soleggiato su tutta la città di Palermo e provincia. Da pomeriggio potremmo avere qualche addensamento sui rilievi della provincia come Corleone, Polizzi, Partinico. Temperature massime in aumento con valori intorno ai 18-20 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Pasquetta, lunedì 13. Tempo nel complesso soleggiato, salvo qualche addensamento sui rilievi della provincia. Temperature massime stazionarie intorno ai 18-20 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Ci teniamo a precisare che questa non è una previsione certa, ma una tendenza su come potrebbe evolversi il tempo per Pasqua e Pasquetta.