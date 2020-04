Donati beni di prima necessità alla Protezione Civile

MONREALE- Oggi la protezione civile di Monreale ha ricevuto una cospicua donazione di pannolini, salviettine ed alimenti per neonati.

Tra le donazioni presenti anche tre buoni spesa per acquisto latte in polvere per neonati. I beni sono arrivati grazie al lavoro profuso dalla consigliera comunale Alduina Santina, che ha fatto in modo che arrivasse il ricavato raccolto a dicembre scorso con la partita della solidarietà organizzata dai club Rotaract Palermo Ovest e Rotaract Monreale. Il progetto iniziale prevedeva che i fondi dovessero essere utilizzati per l’acquisto di giochi per l’antivilla comunale, ma vista la situazione emergenziale dovuta al Covid 19 si è deciso di dirottare la cifra raccolta per aiutare le famiglie bisognose con particolare attenzione per i bambini.