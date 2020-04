Coronavirus, l’associazione DonnAttiva lancia un’iniziativa a sostegno del “Made in Sicily”

MONREALE – Creare le condizioni, affinché tante realtà imprenditoriali, bloccate dai provvedimenti governativi legati al Coronavirus, possano avviare la vendita online dei loro prodotti tipici, sfruttando le potenzialità che una gestione responsabile del web assicura.

#tuttiunitiperripartire# è l’iniziativa che l’associazione DonnAttiva ha avviato per fornire un supporto concreto e fattivo a tutte quelle attività commerciali e produttive “messe in ginocchio” dalla pandemia. Un’attività di digital marketing da mettere a disposizione delle attività economiche locali.

“Un sostegno del “Made in Sicily”, possibile grazie alle diverse professionalità che fanno parte dell’associazione monrealese – spiegano dall’associazione, presieduta dalla giornalista Ina Modica -. Una scommessa possibile per il territorio”.

Per aderire all’iniziativa e avvalersi delle competenze di digital marketing, di grafica, social media marketing e web design, bisogna contattare il numero 3930032504 o mandare una mail all’indirizzo donnattiva2020@gmail.com. Giada Adelfio e Diego Barona Lopez, a nome e in rappresentanza dell’associazione DonnAttiva, offriranno consulenza, chiarimenti ed il supporto necessario alle vendite virtuali.

In questo modo le socie vogliono testimoniare la loro ferma volontà di non lasciarsi sopraffare dagli eventi e magari cercare di trarre delle positività da questo momento difficile, impegnandosi ciascuna ad assicurare il proprio contributo per “ripartire insieme e riaccendere la speranza. Noi donne attive vogliamo fare rete per rilanciare l’economia ed offrire un supporto a chi, per non fermarsi, è chiamato a reinventarsi – affermano le socie –. L’emergenza Coronavirus sta avendo delle inevitabili ricadute sulla nostra economia, ma se noi per prime ci facciamo promotrici di una nuova mentalità, sostenendo le attività locali e promuovendo il Made in Sicily, acquistando prodotti siciliani, allora potremo fattivamente contribuire al rilancio dell’intero tessuto produttivo – concludono -. Crediamoci e guardiamo avanti insieme!”.