Partinico, 37 casi di sospetto contagio da Coronavirus

A Partinico sono stati comunicati 37 casi di sospetto contagio da Coronavirus. La conferma è arrivata dal Commissario straordinario del Comune di Partinico, Rosario Arena.

Il Commissario, inviato dalla Regione Siciliana per amministrare l’ente, ha dato ai cittadini la comunicazione che, a sua volta, ha ricevuto dalle autorità sanitarie.

Come ha riferito il Commissario, per 37 persone si è in attesa dell’esito del tampone eseguito nei giorni scorsi.

“Comunico alcuni dati che mi sono stati forniti dall’Autorità Sanitaria. Allo stato sono 53 i cittadini in quarantena – ha detto Arena in una nota -, 37 dei quali sono stati sottoposti al test del tampone del quale, allo stato, non si conosce ancora l’esito”.