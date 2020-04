Raccolta rifiuti: Siglato il contratto tra comune e la ditta New System Service

MONREALE – Come avevamo annunciato, è stato stipulato ieri mattina il contratto con la ditta New System Service di Marsala per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Monreale. Il rogito del contratto in forma pubblica amministrativa è avvenuto, per la prima volta e in ossequio alle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, in teleconferenza con il rappresentante legale della ditta.

Il contratto decorre dal 25 novembre, data della consegna del servizio, fino al 31 maggio 2020 e sarà svolto dalla ditta New System Service con il ribasso del 20 per cento offerto dalla originaria aggiudicataria.

Intanto il comune sta definendo gli ultimi elementi per bandire il nuovo appalto annuale del servizio. E potrebbe essere l’ultima volta che il comune se ne occuperà, dato che entro l’anno potrebbe essere la SRR Palermo Ovest a definire il nuovo contratto settennale per i 23 comuni dell’ambito, di cui Monreale fa parte conta quota del 25%.