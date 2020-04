Basile-D’Aleo: in corso i rimborsi delle quote versate per il viaggio d’istruzione

MONREALE – Sono già in fase di rimborso le quote che erano state anticipate dalle circa 90 famiglie per il viaggio d’istruzione programmato dall’I.I.S. Basile D’Aleo di Monreale.

Nel mese di gennaio era stata versata la quota di adesione. Un anticipo di 150 € per il viaggio che avrebbe portato all’estero i ragazzi delle classi IV e V (la destinazione era ancora da definire, tra Praga e Cracovia), e a Torino gli alunni del triennio.

Ma prima del 28 febbraio, in previsione delle restrizioni sugli spostamenti sarebbero poi state confermate, ma anche per il timore di molti genitori di vedere allontanare i propri figli in un contesto di grave incertezza sanitaria, tutte le famiglie avevano chiesto il rimborso delle quote versate.

Una richiesta inoltrata appena in tempo per non subire una decurtazione dell’importo versato. Nessuna penalità, quindi.

Per molte famiglie monrealesi, in un contesto di grave crisi economica, il rimborso di 150 € assume una certa rilevanza.

Dall’istituto scolastico ci fanno sapere che i rimborsi sono in corso. Le varie difficoltà legate all’emergenza Coronavirus stanno aumentando gli adempimenti degli uffici amministrativi dell’istituto, costretti a lavorare in condizioni di emergenza e senza sosta. Ciononostante già i primi bonifici, circa 25, sono stati già fatti, confermano dalla direzione amministrativa dell’istituto.

“Nell’arco dei prossimi giorni continueremo a definire anche gli altri – spiegano – pur tra una mole di lavoro divenuta enorme e assieme agli altri adempimenti che dobbiamo espletare”.