Maxi incendio a Balestrate distrugge un supermercato e un bar, indagini in corso (VIDEO)

Momenti di paura questa notte a Balestrate dove un violento incendio ha distrutto un bar e un supermercato.

Ad andare completamente distrutti il “Bar del Golfo a Balestrate” ed il supermercato “Sisa”.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che le fiamme possano essere partite da una vettura parcheggiata dentro il bar, le fiamme, in seguito di sarebbero propagate anche dentro il supermercato.

Distrutta anche un’automobile parcheggiata all’esterno dei due esercizi commerciali.

I Vigili del fuoco sono riusciti non senza difficoltà ad estinguere le fiamme. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Una tragedia nella tragedia è l’incendio di questa notte a Balestrate visto che il supermercato era il punto di riferimento dei cittadini per l’approvvigionamento di beni di prima necessità.

Sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo. Foto e video Il Tarlo