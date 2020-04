L’Italia per risollevarsi dia fiducia alle proprie aziende, non basta boicottare quelle tedesche

Non sono una esperta di politica, né di politica economica ma da sempre e da cittadina del nostro bel paese mi sono posta tante domande relative alla gestione dell’economia italiana.

Da mesi siamo “dentro” e con questo avverbio riusciamo a ben comprendere tutti quanti come tutto è ingabbiato a partire dai nostri corpi, la nostra psiche e non per ultima l’economia, ferma e immobile. Come è inevitabile quando una crisi ci scuote e ci fa paura cominciamo a fare sentire la nostra voce e rispetto al passato dalle nostre case con l’ausilio dei social riusciamo a emettere nell’etere ciò che vorremmo diventasse di dominio pubblico, soprattutto le nostre proteste. Una delle tante voci che si è levata da molte tastiere è stata quella di non comprare più prodotti tedeschi soprattutto o comunque stranieri.

Questa protesta nasce perché la Germania, in un periodo tanto delicato per noi italiani, non ha avuto a cuore la sanità aiutandoci con i presidi utili al contenimento del contagio da coronavirus. Mascherine e respiratori, medici e infermieri sono giunti in Italia da Cina, Albania, Cuba ma pochi e insignificanti gli aiuti della comunità Europea.

Sarebbe semplicistico però risolvere il problema nato dall’astio con la nazione teutonica non comperando più i prodotti di Lidl, Audi, Wolksvagen, Opel e di numerose altre aziende.

Il problema sta a monte, non dobbiamo essere ciclopi che sanno guardare con un occhio solo e che come greggi e senza pensare finiamo per fare copia e incolla di tutto ciò che ci viene propinato.

L’Italia per risollevarsi deve dare fiducia alle proprie aziende, alle eccellenze del territorio fornendo loro fondi di investimento per incrementare la produzione e il personale. I nostri statisti devono diminuire la tassazione perché i dipendenti in Italia a livello contributivo vengono pagati il doppio rispetto a paesi quali la Polonia. Le nostre aziende fuggono e altre mettono radici, aziende estere che impoveriscono la nostra liquidità.

Non andare a comprare da Lidl significa fare chiudere supermercati nei quali lavorano tantissimi nostri Italiani che con quegli stipendi sostentano le loro famiglie.

Se vogliamo che gli Italiani comprino Italiano e lavorino in aziende italiane c’è un gran lavoro da fare prima di trovare la soluzione al problema, quella più sciocca e semplicistica che inneggia a non andare da Lidl.