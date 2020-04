Buoni spesa, ancora pochissimi i negozi autorizzati a riceverli

MONREALE – Ancori pochissimi gli esercenti che hanno aderito alla richiesta di accettare i buoni spesa da 20 €. Ad oggi si contano sulle dita di una sola mano.

Le somme destinate al comune di Monreale sono poco più di 365.000 €. “Sono già state accreditate al comune – spiega l’assessore Geppino Pupella -. Basterà che ci venga portato il rendiconto previsto per accreditarle all’esercente”

Lunedì scorso era stato pubblicato dal comune di Monreale l’avviso per dare la propria disponibilità. Ci sarà ancora tempo fino alle ore 12,00 di domani, venerdì 3 aprile (a meno di proroga dei termini),

Si tratta unicamente di esercizi commerciali che trattano generi alimentari o beni di prima necessità (farmacie e parafarmacie). Gli esercizi potranno accettare il buono spesa da 20 € entro e non oltre il mese di maggio 2020.

All’esercente è chiesto di assolvere ad una serie di compiti, nel momento in cui accetterà il buono spesa:

1. verifica della sua autenticità;

2. monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono deve essere utilizzato per intero);

3. verifica del documento d’identità del possessore del buono;

4. verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Soltanto in seguito l’esercente potrà consegnare al Comune di Monreale il buono spesa per venire rimborsato. Il buono dovrà essere in originale con allegata, obbligatoriamente, la copia dello scontrino fiscale indicante le merci acquistate a titolo di prova della spesa effettivamente sostenuta dal titolare.

Sui buoni spesa non potranno essere applicate spese di commissione.

Gli esercenti interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico – misure di contenimento emergenza sanitaria da Covid-19 – entro le ore 12.00 del 3 Aprile 2020 mediante la compilazione del modello allegato al presente Avviso e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monreale http://www.comune.monreale.pa.it/ e l’invio dello stesso all’indirizzo dell’ufficio competente mailpromozione.sociale@monreale.gov.it, o all’indirizzo di Posta Elettronica

Certificata promozioneterritorio.monreale@pec.it al fine di redigere un primo elenco che potrà essere successivamente aggiornato qualora intervenissero altre istanze.