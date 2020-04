Monreale, controlli più severi sui furbetti della passeggiata, per strada gli agenti della Polizia Municipale

MONREALE – Si preannunciano controlli più severi sui furbetti della passeggiata. Da oggi, oltre a Polizia, Carabinieri, Finanza, anche la Polizia municipale potrà effettuare i controlli per il rispetto delle misure di contenimento per emergenza coronavirus contenute nei Dpcm del 9 e 11 marzo 2020, così come trasmesso da una nota dell’ufficio di gabinetto della Questura di Palermo, su decisione della Prefettura.

La Questura ha trasmesso questa mattina al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono la nota che il primo cittadino ha inviato al comando della Polizia Municipale. Il comandante Luigi

Marulli sta già attivando le squadre di agenti.

Il sindaco Arcidiacono tende a ribadire che nel territorio monrealese, in osservanza alle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sono assolutamente vietate passeggiate e attività all’aria aperta, raccomandando ancora una volta ai cittadini di uscire esclusivamente per necessità al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare contagi.

“Così come anticipato dal presidente Musumeci – dichiara Arcidiacono – sono consentite esclusivamente per casi estremi per bambini affetti da gravi patologie che necessitano di fare delle passeggiate, ma bisognerà essere in possesso di relativo certificato medico”.

“Il mancato rispetto delle misure di contenimento – spiega il Comandante Della Polizia Municipale Luigi Marulli – è punito, salvo il caso in cui il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzi di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo”.

“Anche se non si è in quarantena si deve evitare di uscire di casa, – conclude Arcidiacono – gli unici spostamenti consentiti sono quelli giustificati da comprovati motivi di lavoro, gravi e improrogabili necessità e motivi di salute”.