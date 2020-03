Carrello solidale, parte a Villaciambra l’iniziativa per le famiglie bisognose

VILLACIAMBRA (MONREALE) – Sulla scia di quanto sta avvenendo in tante città d’Italia, anche a Villaciambra, frazione di Monreale, da alcuni giorni è attivo il “carrello solidale”.

La proposta è stata lanciata dalla parrocchia Maria SS. del Rosario, guidata da don Gaetano Gulotta, per sostenere le famiglie bisognose delle frazioni di Villaciambra e Malpasso.

Sono stati già diversi gli esercizi commerciali ad avere aderito al progetto. Quick Sisa, gruppo G supermercati, panificio Tuttoilmondo, Today coffee. Ma pure semplici cittadini, come anche gli alunni della scuola “Margherita di Navarra”, stanno fornendo il loro contributo, ognuno per quanto è possibile fare in questi momenti di una crisi economica che stanno attraversando tutta la società italiana, in modo trasversale.

Chi avrà necessità di beni alimentari di prima necessità potrà recarsi presso i supermercati della frazione per accedere al carrello solidale, o potrà rivolgersi al parroco di Villaciambra.