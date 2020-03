Didattica a distanza, 63.000 € alle scuole monrealesi e nuovi assistenti tecnici informatici

ROMA – Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato un fondo di 85 milioni di euro per sostenere la didattica a distanza delle istituzioni scolastiche della penisola. Nello specifico:

70 milioni per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali, e per la necessaria connettività di rete;

10 milioni per consentire alle scuole statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, 70 milioni;

5 milioni per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Il riparto delle risorse avverrà in base al numero degli studenti e allo status socio-economico delle famiglie degli studenti.

Il decreto, a firma del Ministro Lucia Azzolina, prevede anche la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 assistenti tecnici informatici agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. Gli assistenti tecnici informatici forniranno la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento. Toccherà alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.

Con i 1.000 assistenti tecnici informatici non sarà possibile coprire il servizio in tutte le scuole del primo ciclo. Saranno quindi i Direttori generali o i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali a procedere all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Saranno poi i dirigenti scolastici delle scuole polo a richiedere all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina, così da stipulare con l’avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.

Le risorse assegnate alle singole istituzioni scolastiche, per le piattaforme e gli strumenti digitali, per i dispositivi digitali e la connettività di rete e per la formazione del personale scolastico, sono le seguenti: