Valerio Taormina il giovane Radiologo di Balestrate arruolato per fronteggiare il Coranavirus

BALESTRATE – Ha risposto ad uno dei bandi della Protezione civile dove si cercavano medici, dopo pochi giorni è arrivata la risposta. Valerio Taormina è stato selezionato tra il personale sanitario che fronteggerà l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Valerio ha 24 anni, è un neolaureato in tecniche di radiologia medica e fino a pochi giorni fa viveva a Balestrate. Oggi è iniziato il suo viaggio verso la Sardegna. Lunedì dovrà presentarsi all’ospedale civile SS. Annunziata di Sassari dove presterà servizio come Tecnico di radiologia per tre mesi. La prossima settimana, dopo la visita di idoneità, gli verrà destinato il reparto.

“Ho risposto a diversi annunci – racconta il giovane radiologo – mi hanno chiamato da Sassari. Il viaggio è un po’ faticoso perché hanno cancellato molti voli e i collegamenti dalla Sicilia non sono comodissimi. Ho preso un volo per Roma stamattina e adesso mi sto imbarcando per Olbia. Domani dovrei raggiungere Sassari in treno. Ho un po’ d’ansia a girare per porti e aeroporti ma sono fiducioso e spero che vada tutto bene”.

Una prova di forza per Valerio alla sua mia prima esperienza lavorativa nel settore. Ad ottobre scorso la laurea, oggi scende in campo a combattere la battaglia più dura degli ultimi 100 anni per l’Italia.

“Stiamo tutti combattendo questa guerra, ma le nostre trincee di oggi sono gli ospedali, per questo un grande in bocca al lupo va a Valerio”, è l’augurio che il sindaco di Balestrate Vito Rizzo scrive su Facebook al giovane.

Nei giorni scorsi in 12 ore ha risposto al bando un esercito di medici, ben 1500 hanno presentato domanda per aderire alla task force della Protezione Civile.