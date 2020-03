Caputo (FI) – “Utilizzare i fondi per manifestazioni e sagre per aiutare famiglie e anziani in difficoltà”

PALERMO – Utilizzare i fondi destinati a manifestazioni e sagre, che non si possono al momento realizzare, per aiutare famiglie e anziani in difficoltà”. La proposta è stata avanzata dai deputati regionali di Forza Italia.

“In questo momento di grave difficoltà dobbiamo cercare di utilizzare risorse da destinare ai comuni colpiti dall’emergenza sanitaria per aiutare e sostenere chi è in difficoltà – dichiara Mario Caputo, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, firmatario della mozione -. Penso alle famiglie economicamente disagiate, agli anziani, ai soggetti con disabilità che necessitano aiuti concreti nell’immediato”. Il gruppo di Forza Italia all’Ars chiede il disimpegno dei capitoli di spesa di tutti gli assessorati regionali destinati a manifestazioni, mostre, sagre per l’istituzione di un apposito capitolo di spesa a favore dei comuni siciliani per il fabbisogno dei cittadini, assistenza agli anziani, alle persone diversamente abili, distribuzione dei beni di prima necessità alle famiglie con criticità economiche, anche attraverso buoni pasto per arginare i disagi scaturiti dall’emergenza COVID 19. “Abbiamo chiesto al Governo della Regione – spiega il parlamentare – di istituire un capitolo di spesa per i comuni siciliani più colpiti dall’emergenza sanitaria attraverso l’utilizzo delle somme destinate a manIfestazioni, sagre e altre attività che al momento non è consentito fare per dare una risposta a tutte quelle persone che hanno bisogno dei beni di prima necessità e di assistenza in genere”.