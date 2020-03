Aumento dei prezzi, agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana controllano i commercianti monrealesi

MONREALE – In corso in queste ore i controlli effettuati dal Corpo Forestale della Regione Siciliana tra i commercianti monrealesi.

Agenti sia in divisa che in borghese stanno ispezionando supermercati, esercizi commerciali e diversi venditori ambulanti. Al setaccio i prezzi dei generi alimentari, dopo che sui social erano giunte diverse denunce di prezzi esagerati. Diversi media ufficiali avevano poi ripreso la notizia. L’allarme era stato lanciato anche dal commissario regionale dell’associazione consumatori Udicon, Marco Corsaro, che aveva lanciato un appello ai cittadini-consumatori affinché denunciassero gli episodi di crescita ingiustificata di prezzi e delle tariffe al dettaglio.

“Rincari ingiustificati, praticati da qualche furbo approfittando dell’emergenza coronavirus che sta investendo la Sicilia come il resto d’Italia”.

L’attività è stata avviata da ieri in tutta la Sicilia su disposizione del governatore Nello Musumeci.

“Un’operazione – spiegava il presidente Musumeci in una nota – che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, a causa dell’emergenza provocata dal Coronavirus, c’è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense. Non vorremmo che qualcuno ne abbia approfittato per operare inammissibili rincari e vigileremo affinchè ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori”.

Oggi i primi controlli tra gli esercizi di via Venero, a Monreale.