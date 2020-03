Il Papa dona 30 respiratori agli ospedali nelle zone colpite dal Covid-19

ROMA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 marzo papa Francesco ha affidato 30 respiratori acquistati nei giorni scorsi all’Elemosineria Apostolica perché questa ne possa fare dono ad alcune strutture ospedaliere nelle zone più colpite dalla pandemia di Covid-19. Tali strutture verranno individuate nei prossimi giorni. Ne dà notizia un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede.

Non è la prima volta che il Pontefice interviene direttamente con propri aiuti materiali (che si aggiungono alla sua costante preghiera) in questa fase di grande emergenza. Lo scorso 12 marzo papa Bergoglio, tramite il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, aveva donato 100mila euro a Caritas Italiana per un primo significativo soccorso su tutto il territorio italiano.