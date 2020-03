Pioppo, riapre la SS 186, era stata chiusa per un incendio avvenuto in un’abitazione

PIOPPO (MONREALE) – Riaperta la strada statale 186, rimasta per diverse ore interdetta al traffico dopo l’incendio che si era verificato questa mattina in un’abitazione ubicata in una strada adiacente.

Una stufa a gas aveva preso fuoco nell’abitazione della frazione monrealese, abitata da una donna anziana e dalla figlia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Per il pericolo di scoppio, dovuto alla presenza di bombole all’interno dell’abitazione, i pompieri avevano messo in sicurezza tutta l’area intorno, facendo chiudere la strada principale, con l’intervento degli agenti di polizia municipale e dei carabinieri della locale stazione.

Come anticipato, le donne, sottoposte a dei controlli all’interno dell’ambulanza del 118 sopraggiunta, non hanno riportato gravi conseguenze.