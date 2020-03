Monrealese investe a morte un uomo e fugge, poi si costituisce ai Carabinieri

Un monrealese di 27 anni, residente ad Aquino, si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Monreale dopo aver investito e ucciso ieri sera un uomo di 57 anni in via Ernesto Basile, a Palermo.

Il giovane era alla guida di una Mini Cooper ed è si è dato alla fuga dopo aver investito Domenico Anastasi, 57 anni. L’uomo è morto subito dopo il ricovero all’Ospedale Civico. Troppo gravi le ferite riportate nel tragico schianto.

Il monrealese, preso con molta probabilità da un forte senso di rimorso, è entrato nella Caserma dei Carabinieri di Monreale di via via Biagio Giordano e ha dichiarato di essere la persona responsabile dell’incidente. Il 27enne, che dopo l’ammissione della propria responsabilità è stato accompagnato nella sede della Polizia Municipale di Palermo in via Dogali, adesso dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale e di omissione di soccorso.

Sia il monrealese, sia la persona che ha perso la vita stavano tornando dal lavoro. Per quest’ultimo i sanitari del Civico hanno potuto fare ben poco. Arrivato in condizioni disperate, è spirato poco dopo il ricovero.