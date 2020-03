Monreale, l’eroina a domicilio, arrestato e denunciato in un controllo anti coronavirus

I Carabinieri di San Martino delle Scale hanno arrestato un uomo di 30 anni accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il 30enne è stato anche denunciato per aver violato le disposizioni in materia di contenimento del Covid-19.

La vicenda si è svolta ieri a San Martino delle Scale, frazione di Monreale quando R.G, queste le iniziali della persona fermata, non si è fermato all’alt dei Carabinieri impegnati in un posto di blocco. I militari lo hanno bloccato in seguito a un breve inseguimento nel corso del quale ha cercato di disfarsi di quasi 8 grammi di eroina, gettandoli dal finestrino dell’auto in corsa. La droga è stata recuperata e sequestrata.

Il trentenne oltre ad essere sottoposto a fermo, è stato anche denunciato per la violazione dell’articolo 650 de Codice Penale avendo dichiarato di essersi allontanato dalla propria abitazione per provvedere alla consegna della sostanza stupefacente.