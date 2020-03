Corleone, il deputato M5S Chiazzese dona mascherine all’ospedale Dei Bianchi

Un gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti di chi lotta in prima linea ogni giorno contro l’epidemia del Coronavirus. Il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Chiazzese ha donato 60 mascherine all’ospedale Dei Bianchi di Corleone.

La famiglia di Chiazzese a Corleone gestisce una farmacia. “Da operatore sanitario so bene che sforzo stiano compiendo le strutture di tutta Italia per contrastare la pandemia – ha detto il deputato -. Da uomo delle istituzioni faccio la mia parte per fornire un quadro normativo efficace e fondi sufficienti a rispondere all’emergenza. Sentivo però di dover fare anche un gesto concreto per il mio territorio”.

Giuseppe Chiazzese ha destinato 60 mascherine FFP2 al personale sanitario dell’Ospedale Dei Bianchi di Corleone. “È un modo per dire a quelle donne e a quegli uomini impegnati giorno e notte “al fronte” che gli siamo infinitamente grati, che la loro sicurezza è anche la nostra. Che questa guerra la vinciamo se ciascuno fa la propria parte”, ha detto.