Covid-19 e ordinanze, quello che al monrealese serve sapere a portata di click

A disposizione una sezione in cui sono presenti tutti gli atti prodotti dall’amministrazione pubblica tra cui le ordinanze del sindaco

Uffici comunali chiusi, misure di contenimento degli spostamenti, impossibilità a comunicare con la pubblica amministrazione. Dove scaricare il modulo di autocertificazione per viaggiare. Cosa fare se sono tornato dall’estero o dal Nord. Sono tutte domande banali ma a cui molti cittadini non sanno dare ancora risposta.

Il Comune di Monreale, in occasione dell’emergenza Coronavirus, ha dedicato la prima pagina del sito istituzionale ai messaggi per la popolazione, cercando di andare incontro alle necessità dei cittadini. Visitando il sito comune.monreale.pa.it si potranno trovare i contatti dell’ufficio di Gabinetto del sindaco e l’email alla quale comunicare la propria presenza sul territorio se si è appena arrivati a Monreale dall’estero o dalle regioni del Nord.

Per i cittadini in difficoltà il Comune di Monreale ha messo a disposizione una linea telefonica. Sono due le linee speciali a cui è possibile chiamare (il 3355331619 e il 3666193037). In aggiunta c’è anche il numero telefonico della sala operativa dell’associazione di Protezione Civile Overland raggiungibile al 3248281083.

Gli uffici del Comune di Monreale fino al prossimo 3 aprile, salvo proroghe, rimarranno chiusi. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fatta eccezione per le attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica. Sul sito del Comune è disponibile un’area dedicata ai numeri di telefono e alle mail dei vari uffici.

Sull’Albo Pretorio Comunale è presente – in una sezione un po’ nascosta e difficilmente raggiungibile – una sezione in cui sono presenti tutti gli atti prodotti dall’amministrazione pubblica. In particolare c’è anche la sezione dedicata a tutti i provvedimenti firmati fino a oggi dal sindaco.

La sezione è raggiungibile andando su comune.monreale.pa.it, spostandosi sulla barra laterale a destra fino a raggiungere l’immagine con la scritta “Adempimenti L.R n.11/2015”, cliccarci su. Spostarsi in basso sulla pagina fino a raggiungere “Accedi alla Sezione “Adempimenti L.R. 26 giugno 2015, n.11″”. Si aprirà una schermata con gli elenchi delle varie tipologie di atti pubblicati.