Coronavirus, un caso confermato a Campofelice di Roccella

Un caso di Coronavirus anche a Campofelice di Roccella. Lo conferma il Comune. È risultato positivo uno dei due tamponi eseguiti su due cittadini.

La persona positiva è in quarantena da oltre 8 giorni, è in buone condizioni generali di salute ed è costantemente monitorato dal medico di medicina generale.

Tutti coloro che hanno avuto contatti diretti ed indiretti con la persona positiva al Covid-19 sono stati subito posti in quarantena e sono in condizioni generali di salute buone. Ad oggi ci sono 130 persone in isolamento fiduciario ed obbligatorio a Campofelice e molti stanno per completare l’isolamento, senza alcuna sintomatologia.