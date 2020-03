Coronavirus, a Monreale intensificati i controlli, Arcidiacono: “Linea dura”

MONREALE – Intensificati i controlli in tutto il territorio monrealese per far rispettare le direttive amministrative e tutelare la pubblica incolumità. Lo rende noto il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, alla luce degli ultimi sbarchi di questa notte a Messina, dove si è registrato un grosso esodo di siciliani provenienti dalle aree del Nord Italia, in seguito al decreto che impone la chiusura di numerose fabbriche.

Già dalle prime ore della giornata di oggi avviati i primi controlli, in maniera sinergica e coordinata, in diversi quartieri e strade.

Si stanno verificando i documenti in possesso dei cittadini e, in particolare, le autocertificazioni, scaricate dal sito del Ministero dell’Interno, che consentono di circolare per la città soltanto in caso di validi motivi, come andare al lavoro o recarsi presso strutture sanitarie, o ancora per fare la spesa.

“Quest’amministrazione ha deciso di adottare la linea dura per contrastare il contagio – dichiara il sindaco Arcidiacono -. È inammissibile che il Comune si attivi affinché i nostri cittadini si attengano scrupolosamente alle norme, per poi essere magari presi d’assalto da chi non comprende che spostarsi, in questo momento, è un pericolo per sé e per gli altri.

Siamo tutti delle mine vaganti ed io non ho alcuna intenzione di abbassare la guardia, perché devo prendermi cura dei miei cittadini, delle mie famiglie. Costi quel che costi. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte”.