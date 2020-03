Coronavirus, a Monreale controlli dei carabinieri con gli elicotteri, numerosi cittadini beccati senza giustificazione

MONREALE – Controlli serrati nel fine settimana sugli spostamenti non giustificati di numerosi cittadini. Con l’ausilio del 9° nucleo elicotteri di Palermo i carabinieri della compagnia di Monreale hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio.

Sono stati deferiti in stato di libertà, per il reato previsto dall’art. 650 C.P., numerosi cittadini controllati fuori dalle loro abitazioni in assenza delle previste condizioni giustificative o in assembramento tra loro, adducendo altresì quale scusante futili motivi.

Un attività commerciale è stata segnalata all’autorità competente, in quanto non rispettava l’obbligo di chiusura, invece in altre attività, lecitamente aperte, è stata riscontrata la mancanza della distanza di sicurezza tra i clienti.