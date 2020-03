Da Trappeto parte la solidarietà, alloggi gratis a medici e infermieri dell’ospedale di Partinico

TRAPPETO – Un alloggio gratuito per medici e infermieri impegnati in Sicilia nella guerra al Covid-19. Da Trappeto parte la gara di solidarietà dei proprietari di strutture extralberghiere. A farsi promotore dell’iniziativa è Gabriele Accetta, imprenditore del settore immobiliare di Trappeto.

Accetta è anche il titolare di una strutture ricettiva nel suo Comune ad ha sposato l’iniziativa lanciata in questi giorni dal portale Airbnb, destinata ai proprietari di bed and brekfast e affittacamere. Obiettivo è offrire camere gratuite a tutti i medici impegnati al Covid-Hospital di Partinico. L’appello è stato rilanciato dai nostri colleghi e amici del “il Tarlo”, giornale locale del partinicese.

“In questo momento storico – dice Accetta – dobbiamo pensare di collaborare uniti perché non basta guardare il proprio orticello. Dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri”.

Il giovane imprenditore metterà a disposizione la sua struttura turistica per i medici e gli infermieri e lancia un appello a tutti gli altri gestori di strutture ricadenti nell’area del Golfo di Castellammare. Accetta si propone di fare da tramite tra le strutture che vogliono aderire all’iniziativa e i sanitari di Partinico. “Invito quante più persone possibili – riferisce – siamo in guerra e dobbiamo combattere assieme pensando anche agli altri. I medici stanno facendo tanto per noi ed è giusto ripagarli così”.

I titolari di strutture turistiche che vogliono aderire chiamando il 334 310 9729.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in comunicazione in maniera semplice e diretta gli host che hanno espresso il desiderio di rendere disponibile senza compenso il proprio appartamento e il personale ospedaliero che potrà scegliere, in pochi minuti, l’alloggio più idoneo alle proprie esigenze. Airbnb si farà carico dei costi dell’operazione consentendo anche la copertura delle spese correnti agli host. L’alloggio per il personale sanitario sarà completamente gratuito fino a due mesi di permanenza.