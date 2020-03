Coronavirus, oggi ultimo giorno della settimana per fare la spesa, domani chiusi gli alimentari

Salgono a 5 le vittime del Coronavirus in Sicilia. L’ultima vittima è un dipendente di banca di 60 anni. È morto all’ospedale di Caltagirone. Catania risulta la provincia con il più alto numero di contagiati, 156 sul totale di 379 in tutta la Sicilia.

Sono 210 i ricoverati nell’isola (105 solo a Catania) di cui 42 in terapia intensiva. 169 sono in isolamento domiciliare, 25 i guariti (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa).

L’esercito scende in campo in Sicilia dopo la richiesta avanzata al Ministro Lamorgese dal governatore Musumeci.

Solo a Palermo già attuate le nuove regole d’ingaggio per i 30 soldati presenti in città per l’operazione “strade sicure”. Poi toccherà alle altre città.

Intanto oggi ultimo giorno della settimana consentito in Sicilia per acquistare generi alimentari. Come disposto dal Presidente Musumeci con l’ultima ordinanza, a partire da domani e per tutte le domeniche, tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole, saranno chiusi.

