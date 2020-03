Tempo in peggioramento su Palermo, in arrivo piogge e forti venti

L’Alta Pressione attualmente posizionata sulla nostra Isola nel corso delle prossime ore tenderà ad indietreggiare a causa di una bassa pressione posizionata sul Nord Africa che porterà piogge e molte nubi.

Da domenica poi, sensibile calo termico. Vediamo nel dettaglio cosa succederà in questo perturbato weekend.

Sabato 21 marzo. Al mattino cieli molto nuvolosi con qualche precipitazione a sud della provincia di Palermo. Al pomeriggio piogge in estensione su tutta la Sicilia settentrionale con venti di Scirocco in intensificazione. La sera ancora piogge su Palermo e provincia con qualche temporale in sviluppo sulle zone interne dell’Isola.

Massime in aumento per via dello Scirocco, con punte di 19 gradi. Mari agitati o mossi.

Domenica 22 marzo. Fino alla sera precipitazioni a carattere sparso su Palermo e provincia, poi nuvolosità irregolare. Massime in calo ovunque con picchi di 17 gradi. venti moderati di Grecale con mari agitati o mossi.