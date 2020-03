Tolti i punti al ginocchio di Paola, un medico si è messo a disposizione per farlo

MONREALE – Dopo giorni di chiamate e appelli i punti al ginocchio di Paola Sanfilippo sono stati tolti. Stamattina un medico, utilizzando i dovuti dispositivi di sicurezza, è andato a casa della donna per svolgere l’operazione.

Una preoccupazione in meno per la 71enne monrealese che da giorni chiedeva aiuto per togliere i punti metallici messi al ginocchio a seguito di un intervento di protesi. “Diverse le chiamate alla Guardia medica – racconta Paola – ai numeri per emergenza ma tutti mi continuavano a rimbalzare al medico di base che invece ripeteva di non saper togliere questa tipologia di punti”.

Una situazione complessa quella dell’anziana signora, costretta a non potersi muovere da casa perché in auto isolamento fiduciario dall’11marzo. Paola, infatti, da quando ha fatto ritorno dall’Emilia Romagna, dove ha subìto l’intervento, si è messa in quarantena come previsto dalle disposizioni ministeriali.