Prezzi alti su frutta e verdura, Intravaia: “Circostanza gravissima, intervengano le autorità competenti”

“Se la notizia riportata da alcuni organi di stampa locale su aumenti ingiustificati di prodotti di prima necessità fosse vera, sarebbe una circostanza gravissima, su cui le autorità competenti dovrebbero agire con tempestività e durezza”. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che si unisce al sindaco Alberto Arcidiacono nell’appello rivolto alle Forze dell’Ordine e, in modo particolare agli Agenti della Polizia municipale, per prevenire atti di sciacallaggio.

“Non potremmo tollerare – ha detto Intravaia – che fra i nostri commercianti, nella maggioranza onesti e solidali nella situazione difficile che ci accomuna – si annidasse qualche mela marcia che pensa di fare sciacallaggio all’ombra della sciagura che aleggia su tutti noi”.

Diverse le segnalazioni giunte in redazione che hanno denunciato l’aumento spropositato di frutta, verdura ma anche di prodotti per la casa. Anche il movimento Il Mosaico si è fatto portavoce delle lamentele di alcuni cittadini.

Dopo la pubblicazione dell’articolo, in cui si denunciavano costi elevati come per quattro arance prezzate a 4 euro e peperoni pagati a peso d’oro, non sono tardati i commenti che raccontavano di aver subito lo stesso trattamento.