Medici di base e pediatri, visite ambulatoriali solo su appuntamento

Gli uffici di Programmazione e Organizzazione delle attività di cure primarie delle Asp di Palermo, Catania, Ragusa, Trapani e Agrigento hanno emanato una direttiva rivolta ai medici del territorio con la quale, in considerazione dell’emergenza Coronavirus, ed i conseguenti risvolti sull’attività ambulatoriale, dispone la sospensione dell’accesso libero agli ambulatori di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e di continuità assistenziale (ex guardie mediche e p.p.i.), con effetto immediato e sino a fine emergenza.

L’organizzazione degli accessi in ambulatorio avverrà quindi esclusivamente per contatto telefonico e, in ogni caso, sarà consentito solo in casi non differibili e, solo se strettamente necessario, con un solo accompagnatore per paziente.

La circolare pone il divieto assoluto di presenza contemporanea di più persone, compresi gli accompagnatori, all’interno degli studi o dei presidi CA e la rigida osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro mentre è fatto divieto assoluto di accesso agli ambulatori ai soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre. Questi ultimi devono, in attuazione delle linee guida, contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia, pediatra di libera scelta o medico di continuità assistenziale, per il triage telefonico.