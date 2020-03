Ornella Trifirò neo dottoressa monrealese, la proclamazione dal salotto di casa

Laurearsi dal salotto di casa in tempi di pandemia con 110 e lode. Oggi Ornella Trifirò è diventata dottoressa discutendo la tesi dal divano del suo salotto.

La vita continua, anche in tempi di isolamento sociale, e succede anche che ci si laurea dal salotto di casa. La monrealese Ornella Trifirò ha discusso in modalità telematica la sua tesi di laurea in Studi Filosofici e Storici presso l’Università degli studi di Palermo con una tesi in teoria dei linguaggi, dal titolo “Atti performativi e parole ingiuriose”, relatore prof. Salvatore Di Piazza.

Immancabili le foto di rito con corona di alloro sul capo e brindisi, con amici e parenti, collegati ovviamente in videoconferenza.

A Ornella gli auguri della redazione di Filodiretto e un grosso “In bocca al lupo” per il futuro