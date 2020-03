Montelepre, una donna positiva al coronavirus, il sindaco: “Situazione sotto controllo”

MONTELEPRE – Una donna è risultata positiva al Coronavirus a Montelepre. La conferma è arrivata dal sindaco del Comune del Palermitano Maria Rita Crisci.

Il sindaco ha specificato che si tratta di una signora che già dal 3 marzo si trova in quarantena domiciliare. La donna sarebbe in buone condizioni di salute. Ha eseguito il tampone ieri e oggi è arrivato l’esito: positivo al Coronavirus.

L’Asp di Palermo dopo aver comunicato i risultati del tampone alla donna, ha contattato tutti i più stretti parenti imponendo la quarantena domiciliare.

Intanto il sindaco di Montelepre ha invitato tutti i concittadini a mantenere la calma poichè la situazione sarebbe sotto controllo in quanto la donna nelle ultime settimane non sarebbe entrata in contatto con nessuno visto che aveva deciso per l’isolamento volontario.