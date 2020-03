Coronavirus, a Monreale scoppia la solidarietà: cibo ai meno abbienti

MONREALE – A partire da oggi, è stato attivato un servizio di distribuzione dei beni di prima necessità per fronteggiare il disagio delle famiglie meno abbienti. L’intervento è stato voluto dal sindaco di Monreale, che ha dato in questi giorni disposizione agli uffici per attivarsi. I beni verranno distribuiti direttamente a domicilio a chiunque ne facesse richiesta, che dovrà dimostrare di trovarsi in stato di indigenza, presentando il modello ISEE o di necessità legata all’emergenza COVID-19.

Per le richieste di beni di prima necessità è attivo il numero 3666193037. Per richieste urgenti si può utilizzare anche il numero comunale 3355331619.

Il sindaco Arcidiacono e i componenti della giunta hanno ringraziato l’arcivescovo Michele Pennisi e il direttore della Caritas Ferdinando Toia, che per primi hanno accolto l’appello sulla richiesta di alimenti per metterli a disposizione delle famiglie bisognose.

Il Sindaco e la giunta hanno ringraziato anche le associazioni che hanno già inviato le prime derrate. Fra queste il Presidente dell’Asfa Sicilia (Associazione di sostegno alla famiglia) Diego Mannisi, i panificatori di Monreale Francesco Castelluccio, panificio Tusa di corso Pietro Novelli, Forno Tusa, Panificio Campanella. Per la fornitura di alimenti ringrazia anche la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno di Monreale.

“Stiamo facendo tanti sforzi e proveremo ad aiutare più persone – dichiara il sindaco Arcidiacono – ma le risorse non sono infinite. Lasciamo la possibilità di recuperare beni di prima necessità soltanto a chi ha davvero bisogno. Grazie alla Caritas, a Diego Mannisi, all’ADRA, ai commercianti che stanno aiutando il Comune in questa fase emergenziale. Ma vi prego rimanete a casa”