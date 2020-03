Dipendente call center Almaviva di Palermo positiva al tampone sul Coronavirus

PALERMO – Si trova da ieri ricoverata al reparto Malattie infettive dell’ospedale Cervello una dipendente del Call Center di Almaviva. È risultata positiva al test sul Coronavirus.

L’operatrice lavorava alla sede di Palermo, in via Filippo Cordova. L’ultimo giorno di lavoro è stato il 5 marzo. Prelevato il tampone, è risultata positiva al test sul Covid-19. In azienda è stato attivato il protocollo sanitario previsto. La donna è stata trasferita al Cervello, in attesa che sia l’ASP a confermare la positività al virus.

Intanto presso i locali di via Cordova, Almaviva ha proceduto ad una sanificazione ambientale.

I sindacati, preoccupati per gli altri lavoratori, lanciano l’allarme, e si cerca di ricostruire i rapporti che la donna ha avuto in questi giorni.