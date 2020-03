Covid19, Garattini: “Picco entro il fine settimana. La diminuzione dipende da noi”

Necessario rivedere le nostre abitudini, non uscire giornalmente per l’acquisto di qualcosa ma organizzare una spesa per diversi giorni

Al momento non esiste vaccino e l’unico modo per proteggerci dal Covid19 è quello di restare a casa. Ridurre al minimo le uscite. Necessario rivedere le nostre abitudini, non uscire giornalmente per l’acquisto di qualcosa ma organizzare una spesa per diversi giorni. C’è ancora gente che non ha capito la pericolosità e gravità della situazione e continua a mantenere stili di vita poco sicuri.

Non siamo ancora arrivati al picco dell’emergenza Coronavirus, che però potrebbe essere raggiunto entro il prossimo fine settimana con 30-40mila nuovi casi positivi. A fare questa previsione è Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, intervistato da Radio Capital sulla pandemia e sulla particolare situazione che si sta vivendo in Italia.

L’esperto ha spiegato che “secondo alcune proiezioni, verso il prossimo weekend dovremmo arrivare al picco, da cui poi dovrebbe cominciare una diminuzione. Speriamo che questo accada. Certamente i contagiati sono molti di più: tanti sono asintomatici e comunque in grado di diffondere il virus. Tutto, dipende comunque, dai cittadini e dalla loro capacità di osservare le misure restrittive imposte dal governo”.

“Atteniamoci alle disposizioni – ha evidenziato Garattini – se tutti avessero stili di vita adeguati e ci fosse un’adeguata prevenzione, forse saremmo più resistenti. La diffusione di virus e batteri continuerà a esserci, dobbiamo ripensare il mondo della salute. Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio e questo è quello che deve succedere”.