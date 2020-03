42 anni fa la strage di via Fani a Roma

ROMA – Questa mattina non è stata fatta alcuna cerimonia di commemorazione in via Fani a Roma a causa del decreto per prevenire il Coronavirus.

Oggi 16 marzo si ricorda questo tragico evento che ha segnato la vita di tutto il nostro Paese.

Oreste, Francesco, Domenico, Raffaele e Giulio, cinque uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro, tre poliziotti e due carabinieri, furono uccisi per rapire lo statista il 16 marzo del ’78.

L’accaduto di quel giorno

Alle ore 9:03 del 16 marzo 1978 a Roma viene fatta una segnalazione anonima al 113 che rileva colpi d’arma da fuoco in via Fani.

Dentro una Alfetta il cadavere della guardia di pubblica sicurezza Giulio Rivera ed il corpo agonizzante del vice brigadiere di Pubblica Sicurezza Francesco Zizzi. Dentro la Fiat 130 che precedeva l’Alfetta, i cadaveri dell’appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci e del maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi; a terra la guardia di Pubblica Sicurezza Raffaele Iozzino.

L’eccidio venne compiuto da un commando delle Brigate Rosse che in quella circostanza sequestrarono l’onorevole Aldo Moro, lo statista della Democrazia Cristiana ucciso 55 giorni dopo.

I 3 giovani poliziotti, il 16 febbraio del 1979 furono insigniti della medaglia d’Oro al valor civile.