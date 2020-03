A Monreale il pomeriggio è “Azzurro”, il coro della politica locale è esilarante (VIDEO)

In questi giorni di quarantena domiciliare non rimane altro che inventare qualcosa che possa far passare il tempo in allegria nonostante le notizie che si sentono sui media nazionali. Un modo anche per allontanare la paura e scacciare le angosce.

Ed ecco che entrano in azione, dopo dj in balcone, musicisti sui tetti palazzi e neomelodici dalla finestra, anche i politici locali. Un video pubblicato sul profilo Facebook del sindaco Arcidiacono sta girando sulle bacheche sociali dei monrealesi e non possiamo non riproporlo anche noi.

“In questi giorni di restrizione delle libertà, lasciamo che il nostro pensiero vada…senza paura o vergogna. Immaginate una Monreale migliore…raccogliete le vostre più sane idee in un vagone e lasciate che il treno si allunghi mentre procede verso il futuro”. P.S. Vi chiediamo scusa 😂”. Scrive il sindaco.

Azzurro. Dalla proprie case, testi e musica di Adriano Celentano, dirige l’orchestra il sindaco Alberto Arcidiacono. Cantano i politici monrealesi.